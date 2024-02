Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AbbVie: nouveau CEO le 1er juillet information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce que son conseil d'administration a choisi à l'unanimité Robert Michael, l'actuel chief operating officer (COO) du groupe de santé, pour succéder à Richard Gonzalez au poste de chief executive officer (CEO).



Ce dernier, qui occupe ce poste de CEO depuis la création de la société en 2013, le quittera et deviendra président exécutif du conseil d'administration à compter du 1er juillet prochain, date à laquelle Robert Michael rejoindra en outre le conseil d'administration.



Robert Michael cumule 31 ans d'expérience, y compris des rôles de direction dans plusieurs entreprises, et dans les produits pharmaceutiques, l'esthétique, les diagnostics, les soins du diabète et la nutrition.





