AbbVie: le nouveau directeur général prend ses fonctions

(CercleFinance.com) - AbbVie a annoncé lundi que son nouveau directeur général Robert A. Michael avait officiellement pris ses nouvelles fonctions aujourd'hui.



Comme précédemment annoncé, Robert Michael succède à Richard A. Gonzalez, qui occupait le rôle de directeur général depuis 2013 et qui va dorénavant occuper la présidence du conseil d'administration.



Robert Michael, qui avait débuté sa carrière chez Abbott il y a 31 ans, était jusqu'ici directeur opérationnel du groupe biopharmaceutique. Il est appelé à rejoindre le conseil d'administration du laboratoire.



Présent dans des domaines allant de l'immunologie à l'ophtalmologie, en passant par l'oncologie, les neurosciences et la virologie, AbbVie - l'inventeur du médicament anti-inflammatoire vedette Humira - est basé à Chicago et emploie aujourd'hui quelque 50.000 personnes dans le monde.





