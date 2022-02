Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AbbVie: hausse de 13% du BPA ajusté au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce avoir réalisé un BPA ajusté de 3,31 dollars au titre du quatrième trimestre 2021, en hausse de 13,3%, pour des revenus de près de 14,9 milliards de dollars, en augmentation de 7,4% (dont +7,5% de croissance opérationnelle).



Le groupe de santé a ainsi engrangé un BPA ajusté en progression de 20,3% à 12,70 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, et déclare l'anticiper, pour l'année 2022, dans une fourchette cible allant de 14 à 14,20 dollars.



'Nous nous attendons à ce que notre ensemble diversifié d'actifs de croissance, notre solide pipeline et notre excellente exécution continuent d'afficher une solide performance cette année et à long terme', commente le PDG Richard A Gonzalez.





Valeurs associées ABBVIE Euronext Paris 0.00% ABBVIE NYSE +0.46%