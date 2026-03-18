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AbbVie chute, la pilule contre le psoriasis de J&J soulevant un risque de concurrence
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N chutent de 3,3 % à 212,67 $ dans les premiers échanges

** La maison de courtage BNP Paribas maintient AbbVie à "neutre" et fixe l'objectif de prix à 213 $

** L'approbation par la FDA de l'Icotyde, un médicament oral à prise unique quotidienne contre le psoriasis, pourrait concurrencer le Skyrizi d'AbbVie, un moteur de croissance clé, selon le courtier

** La société de courtage ajoute que Skyrizi devrait rester bien positionné en raison de sa forte efficacité et de son dosage sur 12 semaines après l'induction, ce qui favorise l'observance du traitement par le patient

** Selon la société de courtage, une option orale pourrait élargir le marché du psoriasis au-delà de la pénétration actuelle de 30 à 40 %, ce qui laisserait de la place à la croissance de Skyrizi

** Selon la société de courtage, Skyrizi devrait connaître une croissance de 23 % au cours de l'année fiscale 26, ce qui représente un moteur de croissance clé pour AbbVie

** J&J JNJ.N teste également l'Icotyde dans l'arthrite et les maladies intestinales, ce qui pourrait intensifier la concurrence future, selon BNP

** Les actions d'ABBV ont augmenté de ~29% en 2025

Valeurs associées

ABBVIE
211,295 USD NYSE -3,86%
JOHNSON&JOHNSON
238,850 USD NYSE +0,31%
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