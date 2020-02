Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AbbVie : BPA trimestriel un peu meilleur que prévu Cercle Finance • 07/02/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - AbbVie revendique un BPA ajusté en progression de 16,3% à 2,21 dollars au titre du quatrième trimestre 2019, battant de deux cents le consensus, pour des revenus de 8,7 milliards, en hausse de 4,8% (+5,3% hors effets de changes). 'En excluant l'impact défavorable des revenus nets internationaux d'Humira du fait de la concurrence de bio-similaires, les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 11% en termes opérationnels', précise le laboratoire pharmaceutique. AbbVie a réalisé un BPA ajusté en hausse de 13% à 8,94 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, dépassant ainsi sa fourchette cible de 8,90-8,92 dollars d'il y a trois mois, et déclare l'attendre entre 9,61 et 9,71 dollars pour 2020.

Valeurs associées ABBVIE Euronext Paris 0.00% ABBVIE NYSE +5.72%