ABBVIE bat le consensus

(AOF) - AbbVie a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions solides. Au quatrième trimestre, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 36 millions de dollars, ou un cent par action, contre 2,8 milliards, ou 1,88 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,92 dollars. Le consensus le donnait à 2,85 dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 59,2% à 13,86 milliards. Le consensus le donnait à 13,7 milliards. Pour 2021, le groupe table sur un BPA compris entre 12,32 et 12,52 dollars (consensus à 12,2 dollars).

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.