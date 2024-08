Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AbbVie: avis favorable dans la RCH au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - AbbVie a annoncé vendredi que l'autorité britannique chargée du contrôle des dépenses de la sécurité sociale avait recommandé que les patients souffrant de rectocolite hémorragique (RCH) aient accès à son anticorps monoclonal Skyrizi.



Le laboratoire précise que l'avis du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) - qui décide de l'accès des nouveaux médicaments au National Health Service, le service de santé public du Royaume-Uni - concerne les formes modérée à sévère de cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin.



D'après AbbVie, quelque 296.000 individus sont touchés par la pathologie au Royaume-Uni.



Cette opinion favorable fait suite à l'autorisation accordée au médicament par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), l'autorité sanitaire britannique, il y a deux jours.



Skyrizi (risankizumab) est un anticorps monoclonal qui inhibe l'interleukine 23 (IL-23) humaine, une cytokine qui joue un rôle dans les réponses inflammatoires et immunitaires.





Valeurs associées ABBVIE 196,54 USD NYSE 0,00%