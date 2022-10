Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AbbVie: augmentation de 5% du dividende information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 14:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, AbbVie annonce une augmentation de son dividende de 5% pour 2023, fixant ainsi l'acompte trimestriel à 1,48 dollar par action, à compter du dividende qui sera mis en paiement en février prochain.



Sur son troisième trimestre, le groupe pharmaceutique a réalisé un BPA ajusté de 3,66 dollars, en croissance de 29,3%, pour un chiffre d'affaires net de 14,8 milliards, en hausse de 3,3% en données publiées et de 5,4% sur le plan opérationnel.



Pour l'ensemble de 2022, AbbVie confirme le point médian de sa fourchette de prévisions pour son BPA ajusté, tout en resserrant cette fourchette à entre 13,84 et 13,88 dollars, au lieu de 13,76 à 13,96 dollars comme indiqué précédemment.





