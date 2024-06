Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AbbVie: approbation de la FDA dans la colite ulcéreuse information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Skyrizi pour les adultes atteints de colite ulcéreuse évolutive modérée à sévère, portant ainsi à quatre les indications de ce produit dans les maladies inflammatoires à médiation immunitaire.



'Avec plus d'un million de personnes vivant avec la colite ulcéreuse, les États-Unis ont l'une des plus grandes populations touchées par cette maladie et les chiffres continuent d'augmenter', met en avant le groupe de santé.



Cette approbation est soutenue par deux essais cliniques de phase III, qui ont montré que la rémission clinique, critère d'évaluation principal, a été obtenue en même temps que l'amélioration endoscopique, critère d'évaluation secondaire clé.





Valeurs associées ABBVIE 171.35 USD NYSE +0.97%