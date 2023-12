Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AbbVie: acquisition de Cerevel Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce la signature d'un accord définitif en vertu duquel il fera l'acquisition de Cerevel Therapeutics, une opération qui vient compléter son portefeuille de neurosciences, pour un prix de 45 dollars par action, valorisant les capitaux propres à environ 8,7 milliards.



Cerevel dispose en effet d'un solide portefeuille composé de plusieurs candidats au stade clinique et préclinique ayant un potentiel pour plusieurs maladies, notamment la schizophrénie, la maladie de Parkinson et les troubles de l'humeur.



La transaction proposée est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et des actionnaires de Cerevel. La transaction proposée devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté à compter de 2030.





Valeurs associées ABBVIE Euronext Paris 0.00% ABBVIE NYSE +1.24%