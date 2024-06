Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AbbVie: acquisition de Celsius pour 250 millions de dollars information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - AbbVie a annoncé jeudi l'acquisition de la société de biotechnologies méricaine Celsius Therapeutics pour un montant de 250 millions de dollars en numéraire.



Le groupe pharmaceutique basé à Chicago indique que l'opération va lui permettre de mettre la main sur le candidat-médicament CEL383, un anticorps qui fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase 1 dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.



Le composé appartient à la catégorie des anticorps agissant sur les TREM-1, un récepteur membranaire principalement exprimé par les cellules myéloïdes qui amplifie l'inflammation.





