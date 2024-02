Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AbbVie: acquisition d'ImmunoGen finalisée information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce avoir finalisé l'acquisition d'ImmunoGen, dont le portefeuille de produits 'complète le portefeuille existant d'AbbVie en oncologie et a le potentiel de transformer de multiples tumeurs solides et hémopathies malignes'.



L'opération permet notamment au groupe de santé de mettre la main sur Elahere, premier et seul conjugué anticorps-médicament approuvé par la FDA des États-Unis dans le traitement du cancer de l'ovaire.



AbbVie confirme sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année 2024 de 11,05-11,25 dollars, mais abaisse de quatre cents celle pour le premier trimestre à entre 2,26 et 2,30 dollars, du fait de l'acquisition d'ImmunoGen.





Valeurs associées ABBVIE Euronext Paris 0.00% ABBVIE NYSE 0.00%