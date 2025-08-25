AbbVie achète le médicament contre la dépression de Gilgamesh Pharma pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars

25 août - AbbVie ABBV.N a déclaré lundi qu'elle achèterait le traitement de Gilgamesh Pharmaceuticals pour les troubles dépressifs majeurs dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 1,2 milliard de dollars.

Cela pourrait contribuer à renforcer le portefeuille de traitements d'AbbVie pour les maladies neurologiques après que son médicament expérimental contre la schizophrénie, auquel elle a eu accès grâce à l'achat de Cerevel Therapeutics pour 8,7 milliards de dollars, a échoué dans deux études de phase intermédiaire l'année dernière.

Le fabricant américain de médicaments a dépensé plus de 20 milliards de dollars en acquisitions depuis 2023, alors que son traitement phare contre la polyarthrite rhumatoïde, Humira, a perdu la protection de son brevet.

Gilgamesh développe des traitements qui fonctionnent comme des drogues psychédéliques. Son principal candidat pour la dépression, la brétisilocine, active le récepteur 5-HT2A de la sérotonine, également ciblé par les psychédéliques classiques tels que la psilocybine, présente dans les champignons magiques, et le LSD.

"Il a été démontré que la brétisilocine réduit la durée de l'expérience psychoactive tout en conservant un bénéfice thérapeutique prolongé", ont déclaré les deux sociétés.

L'accord fait suite à l'annonce, l'année dernière, d'un partenariat entre les deux sociétés en vue de développer des thérapies pour les troubles psychiatriques, dans le cadre duquel Gilgamesh pourrait recevoir jusqu'à 1,95 milliard de dollars en droits d'option et en paiements d'étape.

Gilgamesh développe également des traitements pour l'anxiété et le stress post-traumatique.