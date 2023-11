Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AbbVie: accord pour l'acquisition d'ImmunoGen information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 15:07









(CercleFinance.com) - AbbVie annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'ImmunoGen et de son traitement anticancéreux phare ELAHERE, un conjugué anticorps-médicament (ADC) de première classe approuvé pour le cancer de l'ovaire résistant au platine (PROC).



Cette acquisition accélère la présence commerciale et clinique d'AbbVie dans le domaine des tumeurs solides. De plus, le portefeuille de solutions prometteuses de nouvelle génération d'ImmunoGen vient compléter sa plateforme d'ADC et ses programmes existants.



AbbVie fera l'acquisition de toutes les actions en circulation d'ImmunoGen au prix de 31,26 dollars par action, valorisant le groupe à environ 10,1 milliards de dollars. Cette transaction devrait être conclue au milieu de l'année 2024, sous réserve des conditions usuelles.





Valeurs associées ABBVIE Euronext Paris 0.00% ABBVIE NYSE 0.00%