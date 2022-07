Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AbbVie: 14,583 milliards de dollars de recette nette information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 14:26









(CercleFinance.com) - AbbVie a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2022. Les recettes nettes mondiales se sont élevées à 14,583 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,5 % sur une base GAAP, ou de 6,1 % sur une base opérationnelle.



Les revenus nets mondiaux du portefeuille d'immunologie se sont élevés à 7,207 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,8 % sur une base déclarée.



' Skyrizi et Rinvoq ont poursuivi leurs impressionnantes montées en puissance et sont sur le point de générer environ 7,5 milliards de dollars de ventes annuelles combinées, ce qui souligne leur potentiel important ', a déclaré Richard A. Gonzalez, directeur général d'AbbVie. 'Le dynamisme de notre activité, combiné aux avancées de notre pipeline, continue de soutenir les perspectives prometteuses d'AbbVie à long terme.'



Sur une base GAAP, le ratio de marge brute du deuxième trimestre était de 71,4 %. Le ratio de marge brute ajustée était de 84,7 % ; la marge d'exploitation du deuxième trimestre était de 22,6 %.



Le BPA dilué du deuxième trimestre était de 0,51 $ sur la base des PCGR. Le BPA dilué ajusté, à l'exclusion des éléments spécifiés, était de 3,37 $.





