Abbott revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à la bonne santé de ses activités de diagnostic et de dispositifs cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les résultats aux paragraphes 3 et 11, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8 et d'un graphique) par Siddhi Mahatole

Abbott ABT.N a dépassé les estimations concernant ses résultats trimestriels et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels jeudi,grâce à la forte demande pour son activité de diagnostic du cancer récemment acquise et ses dispositifs cardiaques, ce qui a fait grimper son action de près de 4 % avant l'ouverture du marché.

L'activité de diagnostic du cancerd'Abbott, qui comprend désormais le test phare de dépistage du cancer colorectal de la société récemment acquise Exact Sciences , Cologuard, ainsi que le test de dépistage du cancer du sein Oncotype DX, contribue à compenser la baisse continue du chiffre d'affaires lié aux produits de dépistage de la COVID-19.

Les résultats de la division de diagnostic du cancer ont été soutenus par une croissance de l’ordre de 15 % de Cologuard, qui bénéficie d’une base croissante d’utilisateurs, tant nouveaux que fidèles, a indiqué Abbott.

Les analystes surveillent de près les entreprises de technologies médicales, car la baisse du nombre d’interventions chirurgicales et l’augmentation du nombre de personnes non assurées pèsent sur les interventions non urgentes; toutefois, Abbott devrait rester relativement résiliente grâce à son orientation vers l’électrophysiologie et les pathologies cardiaques structurelles.

Le chiffre d’affaires trimestriel d’Abbott dans son segment des dispositifs médicaux a progressé de 9% pour atteindre 5,85 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,82 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de son segment « Diagnostics » a progressé de 42% pour atteindre 3,09 milliards de dollars, dépassant l’estimation de 3,02 milliards de dollars.

Le segment « Diabetes Care » d’Abbott, qui comprend ses produits de surveillance continue de la glycémie (CGM) tels que le FreeStyle Libre et le Lingo, a enregistré une hausse de 10,5% de son chiffre d’affaires, à 2,19 milliards de dollars.

"Il semble que le marché mondial de la CGM se soit stabilisé dans une fourchette de croissance comprise entre 8% et 12%, et je pense qu’Abbott restera dans une fourchette de croissance de 8% à 10% à l’avenir", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

Au deuxième trimestre, le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,31 dollar, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,28 dollar, tandis que le chiffre d’affaires total s’est établi à 12,59 milliards de dollars, soit légèrement au-dessus des estimations de 12,5 milliards de dollars.

La société table sur un bénéfice ajusté compris entre 5,45 et 5,60 dollars par action pour 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 5,38 et 5,58 dollars par action.

Abbott prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice par action ajusté compris entre 1,38 et 1,46 dollar, contre une estimation des analystes de 1,42 dollar.