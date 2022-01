Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbott: retrait de 9% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 14:53









(CercleFinance.com) - Abbott Laboratories publie au titre des trois derniers mois de 2021, un BPA ajusté en retrait de 9% à 1,32 dollar, pour un chiffre d'affaires en progression de 7,2% à près de 11,5 milliards de dollars (+7,7% sur une base organique).



Le groupe de santé précise avoir enregistré pour 2,3 milliards de dollars de ventes liées aux tests de la Covid-19 au cours du trimestre écoulé. En tout, il indique avoir distribué plus de 1,4 milliard de tests pour cette maladie depuis le début de la pandémie.



Ayant ainsi engrangé un BPA ajusté en hausse de 42,7% à 5,21 dollars sur l'ensemble de l'année écoulée, à comparer à une fourchette-cible qui allait de cinq à 5,10 dollars il y a trois mois, Abbott déclare l'anticiper à au moins 4,70 dollars sur son exercice 2022.





