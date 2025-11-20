Abbott renforce son portefeuille de produits diagnostiques en rachetant Exact Sciences pour un montant pouvant atteindre 23 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 4, d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document)

Abbott ABT.N a annoncé jeudi qu'il achèterait Exact Sciences EXAS.O , fabricant de tests de dépistage du cancer, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 23 milliards de dollars, renforçant ainsi les activités de diagnostic du fabricant d'appareils médicaux.

Il s'agit de l'une des plus importantes transactions d'Abbott depuis près de dix ans et de sa première avancée majeure dans le domaine du dépistage du cancer grâce à des dispositifs de diagnostic préventif.

Grâce à cette transaction, Cologuard, le test phare d'Exact Sciences pour le dépistage du cancer colorectal, sera intégré au portefeuille de produits diagnostiques d'Abbott, ce qui contribuera à compenser la baisse des revenus générés par les kits de dépistage COVID-19.

Dans le cadre de l'accord, les actionnaires d'Exact Sciences recevront 105 dollars chacun en espèces, ce qui représente une prime d'environ 21,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action. Les actions Exact ont bondi de plus de 17 % dans les transactions de pré-marché, tandis qu'Abbott a baissé de près de 2 %.

L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, après l'approbation des actionnaires d'Exact Sciences.