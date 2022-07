Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbott: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 13:57









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Abbott Laboratories annonce relever sa prévision de BPA pour 2022, à au moins 3,50 dollars en données publiées (GAAP) et à au moins 4,90 dollars en données ajustées d'éléments exceptionnels.



Le groupe de santé affiche un BPA ajusté en croissance de 22,2% à 1,43 dollar au titre du deuxième trimestre, pour un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars, en augmentation de 10,1% en données publiées et de 14,3% en organique (hors impact des taux de change).



Abbott souligne en particulier que ses ventes mondiales liées aux tests de dépistage de la Covid-19 se sont élevées à 2,3 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, et estime qu'elles devraient représenter 6,1 milliards sur l'ensemble de l'année en cours.





