Abbott : relèvement d'objectif de BPA annuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Abbott Laboratories indique relever ses objectifs pour l'ensemble de 2020, déclarant tabler sur un BPA ajusté d'au moins 3,55 dollars, contre au moins de 3,25 dollars tel qu'estimé il y a trois mois. Sur le troisième trimestre, le groupe de santé affiche un BPA ajusté des opérations poursuivies en hausse de 16,7% à 98 cents, battant ainsi de huit cents le consensus, pour des revenus en croissance de 9,6% à plus de 8,9 milliards de dollars (+10,6% en organique).

Valeurs associées ABBOTT LABORATOR NYSE 0.00%