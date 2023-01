Abbott publie des résultats post-Covid-19 meilleurs qu'attendus pour le 4e trimestre 2022

(AOF) - Le laboratoire pharmaceutique américain Abbott publie un chiffre d'affaires de 10,1 milliards de dollars au quatrième trimestre, meilleur que le consensus Factset de 9,6 milliards, et un bénéfice ajusté par action à 1,03 dollar contre un consensus de 93 cents. Le groupe souligne que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, qui a subi l'impact négatif d'une baisse prévue des ventes liées au test Covid-19, a diminué de 12,0 % sur une base publiée et de 6,1 % sur une base organique, qui exclut l'impact des devises étrangères.

Hors ventes de tests Covid, les ventes du quatrième trimestre ont diminué de 1,4 % sur une base publiée et ont augmenté de 5,4 % sur une base organique.

Le chiffre d'affaire du laboratoire s'établit à 43,7 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022, en progression de 1,3 % et en croissance organique de 6,4 %.Le bénéfice par action dilué GAAP ressort à 3,91 dollars pour l'ensemble de l'année 2022, le BPA dilué ajusté à 5,34 dollars.

Abbott prévoit pour l'ensemble de l'année 2023 un bénéfice par action dilué de 3,05 à 3,25 dollars et un bénéfice par action ajusté 4,30 à 4,50 dollars.

