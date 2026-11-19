Le laboratoire a annoncé le lancement d'un essai clinique visant à évaluer la sécurité et l'efficacité d'Encantor, son système expérimental d'implantation de valve aortique par voie transcathéter (TAVI) expansible par ballonnet et guidé par logiciel, destiné au traitement de la sténose aortique sévère symptomatique. Le recrutement du premier patient a été réalisé à l'université Macquarie de Sydney, en Australie.

Cette étude prospective à bras unique prévoit d'inclure jusqu'à 300 patients en Europe et en Australie atteints d'une sténose aortique sévère due à une importante accumulation de calcium. Les résultats serviront de base aux demandes d'approbation réglementaire sur ces deux marchés, dont le marquage CE en Europe. Parallèlement, le groupe américain prévoit de démarrer un essai pivot aux Etats-Unis dans les prochains mois.

Le lancement de cet essai s'appuie sur les résultats d'une étude de faisabilité précoce - dont les données de sécurité et fonctionnelles à six mois seront présentées le 22 novembre lors du congrès PCR London Valves 2026.