Abbott Labs: croissance de 15% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Abbott Laboratories publie au titre du quatrième trimestre 2023 un BPA ajusté de 1,19 dollar, en croissance de 15,5% en comparaison annuelle, pour des revenus en progression de 1,5% à 10,2 milliards de dollars.



En organique et hors ventes liées aux tests Covid-19, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de santé a augmenté de 11%, soutenu en particulier par les divisions dispositifs médicaux (+15,4%) et nutrition (+13,9%).



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2023 un BPA ajusté de 4,44 dollars et une croissance organique des ventes (hors revenus liés aux tests Covid-19) de 11,6%, Abbott table pour 2024 sur des fourchettes-cibles de respectivement 4,50-4,70 dollars et 8-10%.





