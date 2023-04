Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbott Labs: chute de 40% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 13:44









(CercleFinance.com) - Le groupe de santé Abbott Laboratories publie, au titre des trois premiers mois de l'année, un BPA ajusté des opérations poursuivies en chute de 40,5% à 1,03 dollar, pour des revenus en contraction de 18,1% à 9,75 milliards de dollars.



Les revenus ont diminué sous le poids de moindres ventes liées aux tests Covid-19, alors que les activités sous-jacentes se sont accrues de 10% en organique, tirées par les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques établis et la nutrition.



Abbott Labs continue de prévoir un BPA ajusté entre 4,30 et 4,50 dollars pour 2023, avec des perspectives accrues pour ses activités sous-jacentes, mais contrebalancées par une contribution aux profits plus faible attendue des tests Covid-19.





