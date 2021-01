Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbott : hausse de 52,6% du BPA ajusté au 4e trimestre Cercle Finance • 27/01/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - Au 4e trimestre 2020, Abbott a enregistré des ventes de 10,7 milliards de dollars, soit une augmentation organique de 28,4% par rapport à la même période un an plus tôt. La division 'Diagnostics' a connu la plus forte croissance avec un doublement de l'activité (+108,9% de croissance organique). En hausse de 52,6% par rapport au 4e trimestre 2019, le BPA ajusté s'établit à 1,45 dollar et fait donc mieux que le consensus. Sur l'ensemble de l'année, les ventes d'Abbott s'élèvent à 34,6 milliards de dollars, soit une hausse organique de 9,8% par rapport à l'exercice précédent. Là encore, l'activité 'Diagnostics' se distingue avec une croissance annuelle de 40% par rapport à 2019. Le BPA ajusté annuel s'établit à 3,65 dollars. Pour 2021, le p.d.-g. Robert B. Ford table une sur croissance du BPA de plus de 35%.

Valeurs associées ABBOTT LABORATOR NYSE 0.00%