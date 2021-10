Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbott : fourchette-cible de BPA rehaussée pour 2021 information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 14:17









(CercleFinance.com) - Abbott Labs annonce rehausser sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'année en cours, l'anticipant ainsi entre cinq et 5,10 dollars à comparer à une fourchette-cible qui allait de 4,30 à 4,50 dollars précédemment. Sur son troisième trimestre 2021, le groupe de santé a vu son BPA ajusté augmenter de 42,9% à 1,40 dollar, pour un chiffre d'affaires en progression de 23,4% à 10,9 milliards de dollars (+22,4% sur une base organique). Abbott précise qu'en excluant les ventes liées aux tests de la Covid-19, ses ventes trimestrielles ont augmenté de 11,7% (à la fois en publié et en organique) par rapport au niveau prépandémique de 2019.

Valeurs associées ABBOTT LABORATOR NYSE 0.00%