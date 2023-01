Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbott: fourchette cible de BPA dépassée pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - Abbott Laboratories indique avoir engrangé un BPA ajusté de 1,03 dollar sur les trois derniers mois de l'année écoulée, portant le cumul sur 2022 à 5,34 dollars, dépassant ainsi sa fourchette cible de 5,17-5,23 dollars présentée il y a trois mois.



A 10,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe de santé a diminué de 12% (-6,1% sur une base organique), affecté par la baisse prévue des ventes de tests de dépistage de la Covid-19, sans lesquelles la croissance organique s'est établie à 5,4%.



Pour l'exercice qui commence, Abbott déclare anticiper un BPA ajusté compris entre 4,30 et 4,50 dollars, pour une croissance organique de ses ventes dans le haut de la plage à un chiffre, en excluant les ventes de tests de dépistage de la Covid-19.





Valeurs associées ABBOTT LABORATOR NYSE -0.51%