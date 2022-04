Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbott: croissance de 31% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 14:20









(CercleFinance.com) - Abbott Laboratories publie un BPA ajusté de 1,73 dollar au titre des trois premiers mois de 2022, en croissance de 31,1%, pour un chiffre d'affaires de 11,9 milliards, en augmentation de 13,8% (+17,5% en organique).



Le groupe de santé a vu ses revenus portés par des ventes mondiales liées aux tests de dépistage de la Covid-19 de 3,3 milliards de dollars, sans lesquelles ses revenus trimestriels n'ont augmenté que de 3,9% (+7,7% en organique).



En excluant certains éléments exceptionnels -liés notamment à des mesures de restructurations-, Abbott confirme son objectif d'un BPA ajusté d'au moins 4,70 dollars pour l'ensemble de l'exercice 2022.





