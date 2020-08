Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbott : autorisation d'un test rapide pour la Covid-19 Cercle Finance • 27/08/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - Abbott annonce que la FDA des Etats-Unis a octroyé une autorisation d'utilisation en urgence pour son test rapide BinaxNOW COVID-19 Ag Card, pour la détection de l'infection à la Covid-19, test qui sera vendu à un prix de cinq dollars. Il précise que ce test, d'une taille équivalente à celle d'une carte de crédit, fournit des résultats en seulement 15 minutes, utilisant une technologie 'avec une sensibilité démontrée de 97,1% et une spécificité de 98,5% en étude clinique'. Le groupe de santé américain ajoute qu'il prévoit de livrer des dizaines de millions de tests en septembre, avec une montée en puissance de la production à 50 millions de tests par mois au début du mois d'octobre.

