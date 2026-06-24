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Abbisko Therapeutics conclut un accord de R&D d'une valeur potentielle de 1,9 milliard de dollars avec Eli Lilly
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 03:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbisko Cayman 2256.HK a annoncé mercredi que sa filiale basée à Shanghai, Abbisko Therapeutics, avait conclu un accord stratégique de collaboration en matière de recherche et de licence avec Eli Lilly LLY.N .

Cet accord permettra aux deux entreprises de collaborer à la découverte et au développement de médicaments ciblant plusieurs cibles thérapeutiques, Abbisko Therapeutics pouvant percevoir des paiements d'étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars.

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