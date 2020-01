Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abbas va s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'Onu Reuters • 29/01/2020 à 22:47









UNITED NATIONS, 29 janvier (Reuters) - Le président palestinien, Mahmoud Abbas, s'exprimera devant le Conseil de sécurité des Nations unies au cours des 15 prochains jours pour évoquer le plan de paix proposé par Donald Trump, a annoncé mercredi le représentant palestinien à l'Onu Riyad Mansour. Riyad Mansour a dit à la presse qu'il espérait que les 15 membres du Conseil de sécurité s'exprimeraient par un vote sur le plan de paix dévoilé mardi à Washington, même s'il est plus que certain que les Etats-Unis poseront leur veto à toute tentative de remise en question le projet américain. Donald Trump a présenté mardi un plan de paix pour le Proche-Orient qui entérine la souveraineté israélienne sur les colonies de Cisjordanie et propose quatre ans de négociations pour parvenir à la création d'un Etat palestinien morcelé avec Jérusalem-Est pour capitale. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a immédiatement annoncé qu'il s'opposerait aux propositions "agressives" du président américain. L'Autorité palestinienne, qui n'était pas représentée à Washington, l'avait quant à elle récusé par avance en taxant l'administration Trump de partialité, mais Washington espère, qu'avec le temps, elle finira par accepter la reprise de négociations, dit-on de sources américaines. (Michelle Nichols; version française Nicolas Delame)

