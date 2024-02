Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: vise une croissance d'environ 5 % du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 09:00









(CercleFinance.com) - Les revenus se sont élevés à 8 245 millions de dollars et ont augmenté de 5 % au 4ème trimestre 2023 (6 % comparable). ' Ils ont été soutenus à la fois par des volumes plus élevés et par la contribution des augmentations de prix mises en oeuvre précédemment ' indique le groupe.



La marge brute s'est améliorée de 50 points de base à 34,5 %, contribuant à l'amélioration la marge opérationnelle EBITA de 150 points de base à 16,3 %.



L'EBITA opérationnel ressort à 1 333 millions de dollars et le BPA de base est de 0,50 $, en repli de -18 %.



Sur l'exercice, les commandes ressortent à 33,8 milliards de dollars, -1% (+3% en comparable). Le chiffre d'affaires est de 32,2 milliards de dollars, en croissance de +9 % (+14% en comparable).



L'EBITA opérationnel s'inscrit à 5 427 millions de dollars et la marge à 16,9%. Le BPA de base est de 2,02 $, en hausse de +55 %.



' Pour l'ensemble de l'année 2024, nous prévoyons une croissance positive du chiffre d'affaires comparable d'environ 5 % et une légère amélioration de la marge EBITA opérationnelle par rapport au niveau de 2023 de 16,9 % ' indique le groupe.





Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +1.72%