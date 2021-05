Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : veut exporter la recette de son succès avec Absolicon Cercle Finance • 17/05/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - ABB annonce que la société suédoise Absolicon Solar Collector AB a 'considérablement augmenté sa production' de capteurs solaires grâce aux solutions d'automatisation qu'elle lui fournit. 'La ligne de production robotique d'Absolicon utilise désormais deux robots ABB pour produire un panneau de capteurs solaires toutes les six minutes, contre seulement trois unités produites par jour en utilisant les méthodes de production manuelles précédentes', souligne ABB. La phase suivante du projet consiste à fournir des lignes de production robotiques complètes à travers le monde. ABB et Absolicon ont ainsi convenu de collaborer au développement, aux ventes et à la commercialisation de la ligne de production robotique dans le monde entier. La première installation a déjà été livrée à un partenaire en Chine et des accords-cadres pour l'acquisition de lignes de production robotiques ont été signés avec des entreprises d'une dizaine de pays, indique ABB qui fournira les robots pour toutes les nouvelles installations.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks -0.39%