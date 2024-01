Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: vers l'acquisition du canadien Real Tech information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui avoir accepté d'acquérir la société canadienne Real Tech, l'un des principaux fournisseurs de technologies de capteurs optiques destinés à la surveillance et à l'analyse de l'eau en temps réel.



Grâce à cette acquisition, ABB étendra sa forte présence dans le segment de l'eau et complétera son portefeuille de produits avec une technologie optique essentielle à la gestion intelligente de l'eau.



Les conditions financières de la transaction qui devrait être finalisée au premier trimestre 2024 n'ont pas été divulguées.







