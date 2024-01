Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: vers deux acquisitions dans le transport maritime information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir les activités de transport maritime de DTN Europe BV et DTN Philippines, élargissant l'offre de l'entreprise en matière de logiciels maritimes.



ABB deviendra ainsi l'un des leaders du marché de l'optimisation des routes maritimes.



L'acquisition du portefeuille DTN Shipping couvre les logiciels de routage des navires, y compris les applications d'analyse, de reporting et de modélisation.



La clôture de la transaction est prévue au 2e trimestre 2024. Ses détails n'ont pas été divulgués.







