ABB: va renforcer le réseau des îles Canaries et Baléares

(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que la société Red Eléctrica, responsable de la transmission et de l'exploitation du système électrique espagnol, lui a attribué quatre commandes de condensateurs synchrones pour renforcer le réseau électrique des îles Canaries et Baléares.



Ces équipements amélioreront la qualité de l'approvisionnement et soutiendront la transition énergétique en intégrant davantage d'énergie renouvelable. L'idée est de permettre de stabiliser les réseaux insulaires et de faciliter la décarbonation de la production d'énergie.



ABB précise que le projet s'inscrit dans le Plan de Développement du Réseau 2021-2026, visant à atteindre 67 % d'énergie renouvelable dans le mix, conformément aux objectifs du Plan National Intégré Énergie-Climat 2021-2030 de l'Espagne.





