information fournie par Boursorama avec AFP • 23/11/2026 à 08:27

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB se renforce dans les systèmes de refroidissement et de ventilation avec le rachat de l'allemand Ziehl-Abegg, a-t-il annoncé lundi.

La transaction va se faire sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,65 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros) et d'une valeur nette de 2,22 milliards de dollars, a indiqué ABB dans un communiqué.

Sujette à autorisations règlementaires, elle devrait être finalisée durant la seconde moitié de l'exercice 2027.

Cette acquisition va compléter les activités existantes du conglomérat dans les moteurs et variateurs, ajoute-t-il dans son communiqué.

Basé à Künzelsau, dans le Bade-Wurtemberg, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de Stuttgart, Ziehl-Abegg fabrique notamment des ventilateurs à commutation électronique à haute efficacité. Ses équipement sont utilisés dans les centres de données, les salles blanches, la technologie médicale ainsi que dans les procédés industriels.

Son chiffre d'affaires devrait atteindre environ 1,4 milliard de dollars en 2026, détaille le communiqué.

L'entreprise emploie environ 6.300 personnes à travers l'Europe, l'Asie et le continent américain détaille le communiqué, soulignant que Ziehl-Abegg a renforcé sa présence aux Etats-Unis en y ouvrant en 2024 un centre de fabrication, logistique et recherche et développement.