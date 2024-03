Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: va motoriser un brise-glace canadien avec Azipod information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - ABB fait savoir que Seaspan Shipyards, un constructeur naval qui travaille avec les gardes-côtes canadiens (GCC) et la Marine royale canadienne, lui a attribué un contrat portant sur un système de propulsion intégré destiné à équiper le premier des brise-glaces polaires de nouvelle génération de la Garde côtière canadienne.



Selon ABB, ce navire devrait devenir le brise-glace diesel-électrique 'le plus grand et le plus puissant au monde' lorsqu'il entrera en service en 2030.



La propulsion Azipod a ainsi été sélectionnée pour soutenir l'efficacité opérationnelle, la fiabilité et la capacité de brise-glace du navire, répondant aux réglementations en matière d'émissions les plus strictes



Concrètement, le navire disposera de 34 MW de puissance propulsive fournie par une seule ligne d'arbre et deux unités Azipod. En plus d'augmenter l'efficacité et la fiabilité, les propulseurs Azipod offrent une maniabilité améliorée dans les eaux glacées, souligne ABB.





