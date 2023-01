ABB: va introduire sa solution Ability Optimax en Formule E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 11:20

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la nouvelle saison de Formule E - qui débutera ce week-end sur la piste de Mexico - ABB introduira sa solution logicielle innovante de gestion de l'énergie, baptisée ABB Ability™ OPTIMAX®, afin de maximiser l'efficacité énergétique des opérations.



Déjà testée au cours de la saison dernière, la solution sera utilisée cette année - et dès ce weekend - pour la première fois dans un environnement de course en direct, souligne ABB, déjà partenaire officiel de la discipline en ce qui concerne les recharges.



'ABB Ability™ OPTIMAX® permettra aux ingénieurs du championnat de surveiller et d'analyser la production d'énergie totale spécifique à la course, contribuant ainsi à une utilisation plus efficace', indique la firme.



Ainsi, jusqu'à 14 boîtiers de mesure collecteront des données sur la quantité d'énergie électrique (kilowatts) utilisée par les équipes et la quantité d'électricité consommée sur une période donnée (kilowattheures).



Ces informations seront transmises au contrôle de course via le cloud Microsoft Azure, précise ABB.