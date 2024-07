Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABB: va fournir la propulsion de navires à Washington information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - ABB a remporté un contrat auprès de Washington State Ferries (WSF) pour fournir la propulsion de nouveaux ferries hybrides électriques.



'Ce projet marque une étape importante dans l'évolution du transport maritime durable aux États-Unis, ABB jouant un rôle central dans le développement et la livraison des cinq nouveaux navires' indique le groupe.



ABB fournira des systèmes de propulsion électrique hybrides complets qui comprennent la solution de distribution d'énergie Onboard DC Grid TM, le stockage d'énergie, la gestion avancée de l'énergie et l'automatisation marine intégrée.



ABB fournira également un soutien complet en matière de conception et d'ingénierie, en étroite collaboration avec WSF.



' Ce partenariat met en évidence notre vision commune de la durabilité et notre engagement à être les pionniers des technologies de pointe qui font avancer l'industrie. Nous sommes impatients de soutenir WSF dans sa mission de fournir des services de ferry plus propres et plus efficaces aux communautés qu'ils desservent' a déclaré Drew Orvieto, vice-président des ventes pour Marine Systems, États-Unis chez ABB Marine & Ports.





Valeurs associées ABB 48,32 CHF Swiss EBS Stocks +0,04%