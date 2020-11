Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : va fournir des caméras de télescope spatial à la NASA Cercle Finance • 26/11/2020 à 12:49









(CercleFinance.com) - La NASA a choisi la société suisse ABB et la société canadienne Nuvu pour livrer les caméras d'un futur télescope qui captera des images de planètes en dehors du système solaire, ont déclaré les entreprises. Le télescope spatial romain Nancy Grace, le futur observatoire spatial de la NASA, d'une valeur de 3,2 milliards de dollars, doit être lancé en 2025, à la recherche d'autres planètes semblables à la Terre. Le projet transportera deux instruments : un pour étudier la distribution de l'énergie sombre dans le cosmos, et un système d'imagerie des exoplanètes qui comprendra deux caméras à haute sensibilité développées par ABB et Nuvu. Comme les systèmes planétaires extra-solaires sont extrêmement difficiles à observer à longue distance, la puissance de la station devrait être 100 à 1000 fois supérieure à celle des systèmes terrestres actuels pour l'imagerie des exoplanètes.

