ABB : va fournir des bornes de recharge pour les bus de Bâle information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 10:01









(CercleFinance.com) - ABB annonce ce matin que la ville de Bâle (Suisse) a choisi sa technologie de recharge pour ses bus électriques. ABB va ainsi fournir à la ville une solution complète pour les bornes de recharge et tout le matériel de connexion au réseau nécessaire, y compris un logiciel pour la gestion et le service de l'infrastructure de recharge. Ce contrat a été attribué à ABB par le fournisseur et distributeur d'électricité Industrielle Werke Basel (IWB), alors que la ville souhaite convertir l'ensemble de la flotte de bus des transports publics à l'électrique d'ici à 2027. Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées ABB Swiss EBS Stocks +0.22%