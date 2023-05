Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ABB: va équiper le stade olympique Atatürk à Istanbul information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 12:11

(CercleFinance.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), l'une des plus grandes sociétés de distribution d'électricité en Turquie, va s'associer à ABB pour mettre en oeuvre une solution numérique visant à améliorer le réseau électrique du stade olympique Atatürk.



C'est en effet ce site qui accueillera le 10 juin la grande finale de la coupe d'Europe et assurer une alimentation électrique stable et fiable pour l'événement télévisé est une priorité.



Dans ce contexte, une solution sur mesure sera mise en place, comprenant la fourniture et la programmation d'un système numérique de protection et de contrôle des sous-stations du stade.



Les sous-stations alimenteront tout ce qui se trouve dans le stade, des projecteurs aux points de restauration, en passant par les systèmes de l'arbitre assistant vidéo (VAR) de l'arbitre officiel ainsi que l'équipement de diffusion mondial couvrant le match.



La solution numérique d'ABB aidera BEDAŞ à identifier les défauts potentiels et à les corriger avant qu'ils ne perturbent l'alimentation électrique du stade.