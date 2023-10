ABB: va équiper l'exploitation minière de Marathon Gold information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 10:52

(CercleFinance.com) - Marathon Gold a conclu un contrat avec ABB pour concevoir et mettre en service le système de contrôle de processus et de puissance pour son projet Valentine Gold dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.



Actuellement en construction, l'exploitation minière à ciel ouvert et l'usine de traitement conventionnelle deviendront un projet phare pour Marathon Gold, car son projet Valentine Gold représente 'la plus grande ressource aurifère non exploitée dans la région du Canada atlantique'.



' Nous sommes très heureux qu'ABB ait été sélectionné pour ce projet et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Marathon Gold pour le maintenir sur la bonne voie ', a déclaré Sachin Jari, responsable de l'exploitation minière pour l'Amérique du Nord chez ABB Process Industries.



La société prévoit une production moyenne de 195 000 onces d'or par an pendant les 12 premières années de la durée de vie prévue de la mine, soit 14 ans. Le projet respecte le calendrier prévu pour atteindre la mise en service de l'usine au quatrième trimestre 2024 et la première production d'or au premier trimestre 2025.