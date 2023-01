Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: va céder une activité de conseil au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 16:56









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé avoir signé un accord pour céder à TÜV Rheinland son activité de conseil en ingénierie technique au Royaume-Uni. La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2023. Les conditions financières de la transaction ne seront pas divulguées.



La société de conseil en ingénierie technique d'ABB au Royaume-Uni compte environ 160 personnes travaillant sur deux sites principaux dans le nord-est et le nord-ouest de l'Angleterre.



' Une équipe spécialisée d'experts techniques aide les clients mondiaux du secteur de l'énergie à améliorer la sécurité des processus, l'intégrité des équipements et des actifs ainsi que la conception technique des installations industrielles nouvelles et existantes ' indique le groupe.



' Notre activité de conseil en ingénierie technique est hautement reconnue pour la valeur qu'elle apporte aux clients, et présente des opportunités de croissance significatives ', a déclaré Troy Stewart, directeur d'ABB Energy Industries UK.





