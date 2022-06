ABB: va aider PKN Orlen à réduire les émissions de CO2 information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 12:38

(CercleFinance.com) - ABB, en collaboration avec Hyundai Engineering et Técnicas Reunidas, a été chargé d'installer son système de contrôle distribué (DCS) ABB Ability TM System 800xA dans le nouveau complexe Olefin III à Plock, en Pologne.



PKN Orlen sera ainsi en mesure de surveiller et d'analyser en permanence la productivité de l'usine, de maximiser les performances, de gérer la consommation d'énergie, de garantir la qualité des produits et d'optimiser l'efficacité des processus en temps réel.



Le groupe sera en mesure de prendre des décisions plus précises et mieux informées pour favoriser une utilisation efficace de l'énergie.



' ABB s'est engagée à aider ses clients à réduire leurs émissions annuelles de CO2 de plus de 100 mégatonnes d'ici 2030. En combinant notre expertise sur le marché avec notre technologie DCS de pointe pour les opérations complexes des usines, nous pouvons aider PKN Orlen à maximiser son retour sur investissement', a déclaré Brandon Spencer, président d'ABB Energy Industries.



Outre le DCS, ABB fournira également plusieurs systèmes visant à garantir que le complexe fonctionne à des niveaux de sécurité optimaux, notamment un système de gestion des brûleurs (BMS), un système d'arrêt d'urgence (ESD) et un système de protection contre les surpressions à haute intégrité (HIPPS). Ces systèmes seront complétés par une solution de cybersécurité industrielle visant à atténuer les cybermenaces pesant sur le complexe.