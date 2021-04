Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : une commande décrochée auprès du suisse Stradler Cercle Finance • 16/04/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé vendredi avoir remporté une commande auprès du constructeur suisse de matériel ferroviaire Stadler pour la fourniture de systèmes de batterie et de traction 'innovants'. L'accord porte sur des systèmes de stockage d'énergie embarqués à haute puissance doté de batteries lithium-ion qui permettent aux trains de fonctionner sur des sections non électrifiées sans recours au moteur diesel. Le groupe d'ingénierie précise que ces équipements sont destinés à Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein, un opérateur de trains basé dans le nord de l'Allemagne, et à la la société de transports publics berlinoise Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). ABB fait remarquer que sa technologique permet de réduire le coût et le besoin d'électrification tout en contribuant à décarboniser l'industrie des transports. Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.

