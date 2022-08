Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB: une acquisition ciblée auprès de Siemens information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - ABB a annoncé jeudi avoir signé un accord en vue de faire l'acquisition des activités liées aux moteurs à basse tension NEMA de l'allemand Siemens.



Le groupe d'ingénierie suisse explique que l'opération va lui permettre de renforcer ses propres opérations dans les moteurs d'appellation NEMA, qui peuvent être utilisés dans des applications allant des compresseurs aux appareils de manutention, en passant par les machines-outils.



La transaction doit tout particulièrement lui permettre d'améliorer son positionnement en Amérique du Nord, où la filiale de Siemens dispose d'une large clientèle installée et d'un site de production basé à Guadalajara (Mexique).



L'entité emploie ainsi près de 600 personnes, pour un chiffre d'affaires qui a représenté 63 millions de dollars l'an dernier.



Les termes financiers de l'acquisition - qui devrait être bouclée l'an prochain - n'ont pas été dévoilés.





