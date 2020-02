Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABB : un partenariat pour des robots dopés à l'IA Cercle Finance • 25/02/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - ABB annonce ce mardi s'associer à Covariant, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle basée dans la Silicon Valley, pour introduire des robots intelligents sur le marché du e-commerce. Ces solutions robotiques basées sur l'IA trouveraient ainsi des applications dans des domaines tels que la logistique et l'entreposage de colis, ainsi que le tri du courrier. ABB explique notamment que les technologies d'IA de Covariant doivent permettre aux robots de voir, de raisonner et d'agir dans leur environnement, accomplissant des tâches trop complexes et variées pour des robots programmés traditionnels.

Valeurs associées ABB SIX Swiss Exchange -0.18%