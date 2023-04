ABB: un nouveau service pour les installations électriques information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 15:31

(CercleFinance.com) - ABB présente un nouveau service basé sur le cloud pour les secteurs de la mobilité électrique, des services publics, des centres de données et des énergies renouvelables.



Le service fournit des données en temps réel sur les performances du réseau électrique 24 heures sur 7 jours sur 7, de n'importe où dans le monde. Il est actuellement testé en Europe et aux États-Unis. Il permettra aux opérateurs d'identifier les problèmes de leurs installations électriques avec une plus grande précision, de déployer plus rapidement des équipes de maintenance ciblées et de mieux comprendre les performances de leurs installations.



' CogniEN™ d'ABB Electrification est une solution cloud indépendante des fournisseurs de produits pour les réseaux électriques cognitifs. Non seulement le système hébergé par Amazon Web Services peut surveiller à distance l'état des appareils électriques ABB alimentant des infrastructures telles que les chargeurs de véhicules électriques (VE) ou l'appareillage de commutation, mais il peut également récupérer les données de tout appareil électrique tiers et les télécharger dans le cloud en temps réel ' indique le groupe.



Cela permet aux opérateurs d'accéder à distance à des données actualisées sur les performances de leurs installations.